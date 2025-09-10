مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

- -
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

خورفكان

- -
19:15

الشــارقة

الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء

- -
16:40

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

"أحبك بلا نهاية".. شادي حسين يحتفل بعيد ميلاد نجلته برسالة خاصة

11:15 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

شادي حسين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

شارك شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، متابعيه بصورة جديدة مع ابنته من احتفاله بعيد ميلادها.

ونشر شادي حسين عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورته مع ابنته على أنغام "وغلاوتك" مع رسالة خاصة:"منذ عامين، تضاعف قلبي حجماً، عامان من الضحكات والعناق، وأجمل فوضى".

وأضاف:"رؤيتك تكبرين هي أعظم نعمة في حياتي، أحبك بلا نهاية يا ملاكي الصغير ".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بنادي زد لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل الموافق 12 سبتمبر وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

IMG_8238

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زد نادي زد شادي حسين عيد ميلاد ابنة شادي حسين إنستجرام شادي حسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه