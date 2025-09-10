"أحبك بلا نهاية".. شادي حسين يحتفل بعيد ميلاد نجلته برسالة خاصة

كتب - نهى خورشيد

شارك شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، متابعيه بصورة جديدة مع ابنته من احتفاله بعيد ميلادها.

ونشر شادي حسين عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورته مع ابنته على أنغام "وغلاوتك" مع رسالة خاصة:"منذ عامين، تضاعف قلبي حجماً، عامان من الضحكات والعناق، وأجمل فوضى".

وأضاف:"رؤيتك تكبرين هي أعظم نعمة في حياتي، أحبك بلا نهاية يا ملاكي الصغير ".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بنادي زد لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل الموافق 12 سبتمبر وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.