كتب - محمد الميموني:

يُقال إن "ابن الوز عوام".. فهل سينطبق الأمر على عدد من ابناء الجيل الحالي للاعبي كرة القدم في مصر.

ويحرص العديد من اللاعبين على تدرب ابنائهم بقطاع الناشئين بالأندية التي يتواجدون بها أو الأكاديميات.

ونعرض خلال السطور التالية تفاصيل ابرز ابناء نجوم كرة القدم في مصر:

ونشر عدد من اللاعبين صورًا لابنائهم خلال ممارستهم الكرة بالأكاديميات والأندية مثل طارق حامد وابنه آسر، عبدالله السعيد وابنه عمر لاعب الزمالك فريق مواليد 2006.

وكذلك محمد النني وابنه مالك، وشيكابالا وابنه مالك، عمر جابر وابنه يوسف بجانب حسين الشحات وابنه آسر.

