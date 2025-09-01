مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

هل يكونوا نجوم المستقبل؟.. 13 صورة لابناء اللاعبين في الدوري المصري

11:27 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    IMG_3538
  • عرض 13 صورة
    IMG_3539
  • عرض 13 صورة
    IMG_3540
  • عرض 13 صورة
    IMG_3544
  • عرض 13 صورة
    IMG_3545
  • عرض 13 صورة
    IMG_3537
  • عرض 13 صورة
    5f34ba77-583c-46f8-b995-5b72fbe0de85
  • عرض 13 صورة
    23
  • عرض 13 صورة
    63fabd99-8c76-4fbd-8e0d-fabedd5122e0
  • عرض 13 صورة
    97d1b1c3-467b-4ddc-ba09-08905b56c15d
  • عرض 13 صورة
    5452e4ef-e23e-4807-813c-7fa8b6566dae
  • عرض 13 صورة
    c8b787a6-a192-45d5-a1f3-c1a674957837
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

يُقال إن "ابن الوز عوام".. فهل سينطبق الأمر على عدد من ابناء الجيل الحالي للاعبي كرة القدم في مصر.

ويحرص العديد من اللاعبين على تدرب ابنائهم بقطاع الناشئين بالأندية التي يتواجدون بها أو الأكاديميات.

ونعرض خلال السطور التالية تفاصيل ابرز ابناء نجوم كرة القدم في مصر:

ونشر عدد من اللاعبين صورًا لابنائهم خلال ممارستهم الكرة بالأكاديميات والأندية مثل طارق حامد وابنه آسر، عبدالله السعيد وابنه عمر لاعب الزمالك فريق مواليد 2006.

وكذلك محمد النني وابنه مالك، وشيكابالا وابنه مالك، عمر جابر وابنه يوسف بجانب حسين الشحات وابنه آسر.

ويمكنكم مطالعة ابناء الجيل الحالي من لاعبي الكرة بمشاهدة الألبوم أعلاه:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ابناء اللاعبين في الدوري المصري قطاع الناشئين بالأندية ابناء نجوم كرة القدم في مصر ابن طارق حامد ابن حسين الشحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان