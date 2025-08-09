مباريات الأمس
بعد هدفه في مرمى سيراميكا.. رسالة من شيكابالا إلى محمد شحاتة لاعب الزمالك

07:03 ص السبت 09 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، رسالة إلى محمد شحاتة لاعب الفريق، بعد هدفه في مرمى سيراميكا كليوباترا أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس ببطولة الدوري المصري.

وكان محمد شحاتة سجل هدفا رائعا في فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا أمس، بتسديدة مميزة من قبل نصف الملعب، في اللقاء الذي انتهى بهدفين دون رد لصالح الفارس الأبيض.

ونشر شيكابالا فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يردد خلاله: "يا ابن اللعيبة يا شحاتة، يا جرئ أي الجون ده".

وأعلن شيكابالا في يوليو الماضي، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع نادي الزمالك.

شاهد بالفيديو هدف محمد شحاته للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا

"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)


