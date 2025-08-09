كتب - يوسف محمد:

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، رسالة إلى محمد شحاتة لاعب الفريق، بعد هدفه في مرمى سيراميكا كليوباترا أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس ببطولة الدوري المصري.

وكان محمد شحاتة سجل هدفا رائعا في فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا أمس، بتسديدة مميزة من قبل نصف الملعب، في اللقاء الذي انتهى بهدفين دون رد لصالح الفارس الأبيض.

ونشر شيكابالا فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يردد خلاله: "يا ابن اللعيبة يا شحاتة، يا جرئ أي الجون ده".

وأعلن شيكابالا في يوليو الماضي، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع نادي الزمالك.

