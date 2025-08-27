رد صادم لزوجة النني الثانية على حقه في الزواج للمرة الثالثة

أكدت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، أنها لن تقل أن تعيش معه في حال زواجه مرة أخرى، أنها ستنسحب من حياته في هذه الحالة.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردها على أحد الأشخاص، الذي سألها عن رد فعلها حال قيام زوجها بالجواز مرة آخرى.

وكان رد زوجة نجم منتخب مصر الثانية كالتالي: "من حقه ومقدرش أمنعه، وهنسحب بكرامتي واتمناله التوفيق مفيش حاجة بالغصب".

وكانت حنان أعلنت منذ فترة، زوجها من نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، من خلال نشر العديد من الصور لهما معا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

كما نشرت حنان، مجموعة من الصور في الأيام الماضي من حفل زفافها على محمد النني، الذي أقيم في أكتوبر من العام الماضي 2024.

