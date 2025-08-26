"إذا انفض الناس عن غزة".. لاعب الأهلي يوجه رسالة إنسانية لمتابعيه

حرص محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على توجيه رسالة إنسانية لمتابعيه من أجل القضية الفلسطينية.

ونشر هاني عبر "خاصية القصص القصيرة بمنصة "إنستجرام" صورة لشخص يحمل لافتة حمراء كُتب عليها "غزة، مع تعليق: "إذا انفض الناس عن غزة وملّوا من أخبارها، فلا تتخلى عنها حتى لو كنت وحدك".

وغاب محمد هاني عن مواجهة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت أمس الإثنين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

