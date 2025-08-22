"قصص متفوتكش".. وفاة لاعب الزمالك السابق.. وسبب إيقاف مصطفى يونس

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث روت زوجة رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق قصة وفاة زوجها، وتم إيقاف مصطفى يونس بسبب شكوى الأهلي ضده.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

شقيقه لاعب كرة سابق وأزمة مع رضا البحراوي.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود كهربا

تصدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي والاتحاد الليبي، المشهد بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر فسخ تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، بعد أقل من عام في صفوف الفريق..

رسالة مؤثرة وصورة نادرة.. شقيقة محمد صلاح تعلق على تتويجه بجائزة أفضل لاعب

علقت رباب صلاح شقيقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على تتويج شقيقها بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2024-2025 المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية..

تشريح الجثة.. القصة الكاملة لوفاة رزاق أوموتويوسي ومستحقاته لدى الزمالك

شهدت الساعات الماضية مستجدات حول ظروف وفاة النيجيري الأصل البنيني الجنسية، رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق، وعلاقته بالقلعة البيضاء..

الخسائر فادحة.. ماذا يواجه الزمالك حال الفشل في استعادة أرض أكتوبر

أزمة كبيرة يشهدها نادي الزمالك في الفترة الحالية، بعد قرار وزارة الإسكان، بسحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر..

تقيأ دما وترك لي أربعة أطفال.. زوجة رزاق أوموتويوسي تكشف لمصراوي الأيام الأخيرة في حياته

كشفت زوجة البنيني رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك والنصر السعودي السابق، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته قبل وفاته..

صاحبي تشافي.. خطيبة الساعي توجه له رسالة خاصة بعد تألقه مع المصري

وجهت مران رامي خطيبة عمر الساعي لاعب المصري الحالي، والأهلى الأسبق، رسالة دعم له بعد تألقه مع انطلاقة الفريق البورسعيدي في الدوري الممتاز..

"الخطيب تحرك سريعا".. التصريح الذي تسبب في إيقاف مصطفى يونس

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرار بمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من على قناته على اليوتيوب، وذلك لما ثبت في حقه من الإساءة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي..

"مع القطط".. 6 صور رومانسية للنني وزوجته الثانية في منزلهم

شاركت البلوجر المغربية حنان، زوجة نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، عدد من الصور لها ولزوجها داخل منزلهم..

"أقسم أنني سأفعل ذلك".. كيف تحقق وعد إيبيريشي إيزي قبل 10 سنوات؟

اقترب إيبيريشي إيزي نجم كريستال بالاس من الانضمام إلى أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية..

تساوى مع إيتو ونهاية حزينة في الزمالك.. أسرار لا تعرفها عن رزاق بعد وفاته المفجعة

توفي البنيني رزاق أوموتويوسي، نجم منتخب بنين ونادي الزمالك السابق، عن عمر يناهز 39 عاماً، أول أمس الثلاثاء..