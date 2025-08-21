مباريات الأمس
إعلان

"آسف".. أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة والده

07:05 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

حرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى كل سانده وقدم له واجب العزاء بعد وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا مساء أول أمس الثلاثاء.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عاوز أشكر كل الناس اللي جت تعزيني في وفاة والدي الغالي، سواء في الجنازة أو بزيارتهم ليا وأشكر كمان الناس اللى حاولوا يتواصلوا معايا الفترة اللى فاتت".

واختتم الشناوي: "آسف إني ماكنتش قادر أرد على الجميع، شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم".

وكان والد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رحل عن عالمنا مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 أغسطس الجاري، بعد تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

وأقيم عزاء السيد الشناوي والد حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، مساء أمس الأربعاء بمسقط رأسه في قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة الشرقية.

محمد الشناوي النادي الأهلي رسالة محمد الشناوي وفاة والد محمد الشناوي والد محمد الشناوي
