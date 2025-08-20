كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف جيران والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، اليوم الأربعاء، اللحظات الأخيرة في حياته قبل رحيله عن الدنيا بحوالي 24 ساعة.

السيد رضوان، أحد جيران والد حارس الأهلي ومنتخب مصر الحاج السيد الشناوي أكد لمراسل مصراوي أنه كان حريصًا على أداء صلاة الفجر بصفة يومية في مسجد السلاهيب الكبير بمدينة الحامول عدا اليوم الأخير في يوم رحيلة لظروف سفره إلى منطقة الواحات.

وكشف الجار عن والد حارس الأهلي كان يعشق العمل الخيري ويساهم كثيرًا في الأعمال الخيرية ومحبًا للجميع ويداعب كل كبير وصغير وعندما ينتهيان كلاهما من صلاة الفجر بعد خروجهما من المسجد يتحركان سيرًا على الأقدام إلى منزلهما المتجاوران في شارع واحد ويتحدثان عن النادي الأهلي.

ولفت إلى أنه كان دائم الحديث عن رغبته باستمرار نجله محمد حارس مرمى النادي الأهلي في القلعة الحمراء ودائمًا ما يتحدث عن نجله ويشير في حديثه معه إلى أن نجله يعشق القلعة الحمراء وكلما غضب من الجماهير عندما تهاجمه كلما يتصافى معهم عندما ينادونه لمصالحته.

وقال:"آخر مرة كان الحاج سيد بيصلي معايا أول امبارح..وكان مسافر أمبارح الواحد يشوف حتة الأرض اللي شاريها هناك عشان يزرعها وكان بيقولي تعالى معايا يا سيد في الواحات فقلت له :"لا يا حاج سيد" أنا هنا في الحامول مبسوط..بصراحة الدنيا كلها حزينة على الرجل ده ومش مصدقين أنه مات الله يرحمه".

وفي السياق قالت السيدة زينب عبدالغفار، بائعة خضراوات:"عم السيد الله يرحمه مكانش بسيب فرض كان على طول رايح الجامع ويقول لنا :"انتوا مش محتاجين حاجة يا اولاد" وتقوله :"لا يا عم السيد ربنا يكرمك ابقى ادعيلنا في صلاتك" ويرد علينا يقول لنا :"والله يا اولاد ربنا اللي عالم بادعيلكم".

وأضافت ستيرة عبدالحي مصطفى، بائعة ذرة:"عم السيد كل ما يروح يصلي يقعد يهزر معايا ويقولي الدرة بكام النهاردة يا بنتي أقوله من غير فلوس وبعدها يضحك معايا ويمشي الله يرحمه احنا فقدنا راجل طيب عمره ما ساب حد احتاجه الا ما وقف معاه في الجنة ان شاء الله يا عم السيد".

أعلنت أسرة حارس منتخب مصر، والنادي الأهلي محمد الشناوي، موعد جنازة والده والذي توفي في حادث سير بطريق الواحات.

وبحسب أسرة حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي أن موعد الجنازة سوف يكون في ظهر باكر الأربعاء بمسقط رأسه قرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ.

وكانت مصادر كشفت عن سيارة ملاكي تقل والد محمد الشناوي تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وقالت المصادر إنوالحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.