كتب - يوسف محمد:

احتفى البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بحضور مباراة الفارس الأبيض الأخيرة أمام المقاولون العرب، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونشر فييرا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة محمود شيكابالا نجم الزمالك السابق وعلق: "مع صديقي العظيم والأسطوري شيكابالا".

كما أن فييرا قام بنشر فيديو لجمهور الزمالك، خلال تواجدها في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لدعم لاعبي الفريق في مباراة المقاولون العرب بالدوري المصري.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن فييرا كان قد تولى القيادة الفنية للزمالك، خلال الفترة من أغسطس 2012 حتى يوليو من عام 2013.

