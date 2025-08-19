حرصت صانعة المحتوى المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم نادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور لها رفقة زوجها، خلال تواجدهما معا.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة زوجها مع وجود مجموعة من التعليقات، حيث علقت على أحد الصور: "كيف أقنعي أطلع في الحر والرطوبة".

وكتبت حنان على صورة أخرى ظهر فيها نجم منتخب مصر، وهي تمازح زوجها: "أرفع عليه قضية تنمر".

وكان النني شارك في هزيمة فريقه الجزيرة الإماراتي، أمام نظيره خورفكان في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإماراتي موسم 2025-2026.

ويذكر أن النجم المصري، كان قد انضم إلى فريق الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق أرسنال الإنجليزي.

