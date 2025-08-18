كتب- نهى خورشيد:

شارك محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه بصورة جديدة مع زوجته، حبيبة أبو الفتوح.

محمد هاني ينشر صورة رومانسية مع زوجته

ونشر هاني عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له معها مع تعليق "قلوب بيضاء".

وفي سياق متصل، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز