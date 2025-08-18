شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

ونشرت خالد مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليهم بوضع علامة "خرزة زرقاء" في إشارة إلى القلق من الحسد، بالإضافة إلى وضع رمز تعبيري قلب أبيض وآخر أحمر.

وعلق عدد من المتابعين على صورة حارس مرمى الزمالك، حيث كتب أحد المتابعين "ملكة"، وحرص آخر على وضع مجموعة من الرموز التعبيرية "قلوب".

وكانت إدارة نادي الزمالك، أعلنت منذ عدة أيام انضمام حنين خالد زوجة حارس مرمى الفريق، انضمت إلى قائمة المذيعين في إذاعة النادي ، المقرر انطلاقها في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، يستعد محمد عواد رفقة نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج