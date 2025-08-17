كتب - يوسف محمد:

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، فيما حصد المقاولون النقطة الأولى له في الدوري هذا الموسم.

وكان الزمالك استهل مشواره في الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، بالفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مباراة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب بمطالعة الألبوم أعلاه:

