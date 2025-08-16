تصدر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، مواقع التواصل الاجتماعي والساحة الرياضية بشكل عام خلال الساعات الماضية، عقب تألقه في مباراة المارد الأحمر أمام فاركو.

وقبل مباراة الأهلي وفاركو كان زيزو، يتصدر الساحة بشكل كبير أيضًا، لكن هذه المرة ليس بأمر يتعلق بشخصه ولكن الأمر يرتبط بأزمة تعرض لها والده، خلال الساعات الماضية.

ووقعت أزمة بين ولي أمر طالب في مدرسة بالمنيا الجديدة ومدير هذه المدرسة، الذي اتضح أنه والد نجم الأهلي أحمد سيد زيزو، حيث تقدم ولي أمر بشكوى ضد والد زيزو يتهمه فيها برفض قبول نجله في المدرسة، بسبب إصابته بمرض ضمور العضلات.

-بدأت الأزمة، حينما قدم ولي أمر يدعى مصطفى أحمد حسن طلبا بنقل نجله محمد إلى مدرسة الحي المتميز بعد تغيير محل إقامته.

-وكان والد الطالب أكد أنه في يوم 27 يوليو الماضي، توجه إلى مدرسة الحي المتميز، لإنهاء الإجراءات الخاصة بنقل ابنه إلى هذه المدرسة وتقديم الأوراق، لكنه تفاجئ بمقابلة المدير ومعاملته له وهو ما وصفه "بالقتل المعنوي"، وفقا لتصريحاته لمصراوي.

-وأشار والد الطفل إلى أن نجله على قدر عال من الذكاء، بالرغم من إصابته بمرض ضمور العضلات، لذا طالب أن يتم اختباره في الطابق الأرضي وهو ما تم رفضه من قبل مدير المدرسة وهو "والد أحمد زيزو"، طبقا لما أكده والد الطفل في تصريحات خاصة لمصراوي.

-وكشف مصطفى أحمد والد الطفل، أن مدير المدرسة رفض طلبه بأن يكون هناك مرافق مع الطفل، وأنه فهم من حواره مع مدير المدرسة أن الأولوية هنا للطلبة الأصحاء، كما أنه أوضح، أن رد المدير عليه كان يحمل تهكم كبير، بجانب بعض الأسئلة التي تحمل طابع محرج مثل "كيفية التعامل مع الطفل".

-وعلى الجانب الآخر أكد والد زيزو أن الأمر غير صحيح وكل ما يحدث حاليا محاولة للتشهير به، خاصة أن المدرسة التي يعد هو مديرها يوجد بها طلاب ذوي الهمم "دمج"، مشيرا إلى أن والد الطالب حضر بمفرده ولم يكن الطفل معه، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضده.

-ومن جانبها أشارت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن التحقيقات في هذا الأمر جارية، إذ أن الأزمة دارت بسبب إمكانية وجود مرافق مع الطالب وهذا أمر غير مصرح به في المدرسة، لذا فيمكن أن يكون والد الطفل أساء فهم الموضوع.

انتقال زيزو إلى الأهلي

وفي سياق آخر، كان والد زيزو تصدر الساحة الرياضية خلال الأشهر الماضية ولكن بسبب انتقال نجله إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر وسط صدمة من قبل جماهير الفارس الأبيض.

ولعب والد زيزو دورا كبيرا في انتقال نجله إلى المارد الأحمر، خاصة وأنه يقوم بدور وكيله، لذا فكان متصدر المشهد بشكل كبير في كافة الأمور سواء المرتبطة بمفاوضته مع الزمالك لتجديد تعاقده أو حتى بانتقاله إلى المارد الأحمر بعد ذلك.

ومنذ انضمام زيزو إلى الأهلي، شارك في 5 مباريات مع الفريق، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، حيث ظهر في 3 مباريات بكأس العالم للأندية بجانب مباراتين في بطولة الدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية فاركو



"لو مخدش الدوري بالأسكواد ده عيب".. رئيس قناة الزمالك السابق يعلق على مستوى الأهلى أمام فاركو





