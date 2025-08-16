كتب- نهى خورشيد:

أقيم الجمعة، حفل زفاف مريم عامر والبطل الأولمبي أحمد الجندي في مدينة العلمين، وسط حضور الأقارب والأصدقاء.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن لاعبة الخماسي الحديث مريم عامر

تدعى مريم عامر من مواليد يونيو 2002، وتبلغ من العمر 22 عاماً.

طالبة بكلية الطب في جامعة عين شمس منذ التحاقها بها عام 2020.

احتفلت بخطوبتها في نوفمبر 2023 على البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي، ثم احتفلا بعقد قرانهما في شهر أبريل الماضي 2025.

في 2015 احتلت المركز الرابع في بطولة كأس أوروبا للشباب تحت 18 سنة، وكانت أصغر لاعبة في البطولة.

حصدت مريم فضية الفرق في بطولة العالم للشباب 2016 بأيرلندا مع زميلتيها هايدي عادل وسلمى أيمن.

فازت بالميدالية الفضية في بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث 2017 التي أُقيمت في مصر.

تصدرت التصنيف العالمي لفئة YOG للخماسي الحديث عام 2018.

حصدت برونزية كأس مصر 2018 تحت 20 عاماً، وفضية كأس مصر 2019 تحت 17 عاماً في منافسات سلاح سيف المبارزة.

في 2020 تم اختيارها كسفيرة دولية لتمثيل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في مهرجان الشباب الدولي.

تُعد مريم عامر من أبرز الوجوه الصاعدة في رياضة الخماسي الحديث، وزادت شهرتها بعد تشجعيها لزوجها أحمد الجندي المتوج بذهبية أولمبياد باريس.