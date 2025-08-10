5 صور لزوجة عمرو السولية في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

وظهرت هدير مندور زوجة عمرو السولية خلال خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" صورة لها وهيا تستمتع بالأجواء الصيفية في أحد المدن الساحلية كما يظهر في الصورة.

وكان عمرو السولية قد انضم إلى نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحلة طويلة ومليئة بالإنجازات مع النادي الأهلي، استمرت لمدة تسع سنوات، منذ انتقاله إليه من نادي الشعب الإماراتي.

وخاض عمرو السولية مع النادي الأهلي 342 مباراة سجل من خلالهم 34 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة.