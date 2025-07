وائل جمعة يحتفل بتخرج ابنته من جامعة ليفربول (صور)

احتفل وائل جمعة اللاعب السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، بمناسبة تخرج ابنته مع جامعة ليفربول قسم القانون.

ونشر وائل جمعة عدد من الصور على منصة "إنستجرام" التي جمعته مع ابنته، وكتب: "الحمد لله على واسع كرمه وتوفيقه".

وأضاف: "حفل تخرج حبيبه بنتي من جامعة ليفربول قسم القانون مع مرتبة الشرف".

وأتم المدافع الدولي السابق: "ربنا يوفقك يا حبيبة قلبي، وتوصلي للي تتمنيه في حياتك، always proud of you".

