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"أعادك الله إليّ سالماً".. زوجة أكرم توفيق الثانية توجه له رسالة قبل سفره إلى قطر

01:53 ص الخميس 17 يوليه 2025
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    زوجة أكرم توفيق
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    منشور زوجة أكرم توفيق
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    أكرم توفيق وزوجته
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (2)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (7)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (6)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (5)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (4)
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كتب - نهى خورشيد

وجهت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق لاعب الشمال القطري الحالي، والأهلى الأسبق، رسالة له قبل سفره إلى قطر استعداداً لانضمامه إلى معسكر فريقه التحضيري للموسم الجديد.

وكتبت هدير عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"زوجي العزيز، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح الدائم في كل ما تفعله، أتمنى أن تكون رحلتك آمنة وهادئة ومباركة".

وأضافت:"حفظك الله أينما ذهبت وأعادك إليّ سالماً، أنا فخورة بك جدًا وأدعو دائمًا لك بالسعادة والسلامة".

وكان الشمال القطري أعلن تعاقده مع أكرم توفيق، بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

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أكرم توفيق زوجة أكرم توفيق أكرم توفيق وزوجته
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