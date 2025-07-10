7 صور لمحمد سيحا وزوجته في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشر محمد سيحا، حارس مرمى النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور برفقة زوجته وابنهما خلال قضاء عطلتهم الصيفية.

وظهر سيحا، الحارس الثالث في صفوف النادي الأهلي، وهو يحمل ابنه الصغير مع زوجته، في أجواء عائلية هادئة على الشاطئ.

يذكر أن محمد سيحا شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها الفريق مبكرًا من دور المجموعات.

وانضم سيحا إلى صفوف النادي الأهلي في 2 يونيو 2025، قادمًا من نادي المقاولون العرب.