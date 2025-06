كتب - محمد القرش:

أثار مقطع فيديو متعلق بفرانشيسكو أكيربي لاعب إنتر ميلان جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وفي مقطع الفيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اللاعب الإيطالي الدولي منزعجًا، بينما طلب المساعدة من المترجم الخاص به من أجل فهم ما يقوله أحد المشجعين خارج الملعب.

وقال المترجم للمشجع باللغة الإنجليزية: "يجب أن تكون جادًا عندما تتحدث معه"، ليوجه اللاعب الإيطالي رسالة حادة لمشجع باريس سان جيرمان: "لا تسخر مني أنا جاد، لا يعجبني هذا، أنا مجنون سأضربك ضربًا مبرحًا".

وبعد ذلك أكمل أكيربي التقاط الصور التذكارية مع الجماهير التي كانت حاضرة بالقرب من ملعب تدريب فريق إنتر ميلان.

وافتتح إنتر ميلان مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل مع مونتيري إيجابيا 1-1، ثم الفوز بشق الأنفس على أوراوا بهدفين مقابل هدف.

📲🚨 Francesco Acerbi got into a verbal altercation with a PSG fan.

“Don’t say ‘Acerbi-Barcola’, I don’t like to be made a fool of. I am crazy and I’ll beat the hell out of you.”

pic.twitter.com/QA6mPtsZKc

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) June 20, 2025