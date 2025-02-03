ترددت شائعات عن عودة ابنة لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، إلى علاقة عاطفية مع مهاجم برشلونة فيران توريس.

كانت قد بدأت علاقة سيرا مارتينيز وتوريس عندما كان الأخير في مانشستر سيتي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سيرا أنهت العلاقة في مايو 2023 للتركيز على مسيرتها المهنية في رياضة ركوب الخيل.

وارتبطت ابنه إنريكي لفترة وجيزة بمتسابق الدراجات النارية الإسباني، أليكس ماركيز، في نفس العام لكنهما لم يؤكدا أبدًا أنهما كانا في علاقة.

وزعمت التقارير في أبريل 2024 أيضًا أن سيرا كانت على علاقة بزميل توريس في منتخب إسبانيا روبن لو نورماند، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده أيضًا.

وأثار توريس وسيرا يوم السبت شائعات حول تجديد علاقتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد قام الثنائي بمتابعة بعضهما البعض على موقع إنستجرام، حتى أن نجم برشلونة أعجب بواحدة من منشوراتها الأخيرة من جزر المالديف، قبل أن يحذفها بعد أن اكتشفها المعجبون.

قصة حب توريس وسيرا

التقى توريس بسيرا مارتينيز، أثناء اللعب مع مانشستر سيتي وبدأ الثنائي علاقة طويلة المدى قبل انتقاله إلى برشلونة في عام 2022.

وبحسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فقد وقعت في حب توريس عندما كان يلعب في مانشستر سيتي، وكان والدها قد اختاره بالفعل للعب في المنتخب الإسباني.

وكان توريس في مانشستر سيتي بين أغسطس 2020 ويناير 2022، وشارك لأول مرة مع منتخب بلاده في التعادل 1-1 مع ألمانيا بعد شهر من وصوله إلى ملعب الاتحاد.

وعاشا معًا في برشلونة بعد انتقاله مقابل 55 مليون جنيه إسترليني إلى برشلونة، وافترقا في مايو 2023 بعد انفصال ابنه إنريكي عن لاعب كرة القدم.

وذكرت التقارير أن مارتينيز تريد التركيز على مسيرتها الرياضية، حيث تمارس الإسبانية ركوب الخيل منذ أن كانت طفلة.