10 صور وأبرز المعلومات عن علاقة جاك جريلتش وصديقته شاشا أتوود

يرتبط النجم الإنجليزي جاك جريلتش بعلاقة حب قوية، تجمع بينه وبين صديقته ساشا أتوود، خاصة في ظل حرصها الدائم على دعمه والوقوف بجانبه في مختلف المسابقات والمناسبات، وهو ما ظهر في الدور الكبير الذي لعبته ساشا بعد استبعاد اللاعب من بطولة أمم أوروبا 2024، التي أقيمت في ألمانيا.

قصة حب جريليتش وساشا

بدأت علاقة النجم الإنجليزية وساشا، منذ أن كانا يبلغان من العمر 16 عامًا، حيث لقد التقيا معا خلال دراستهما في مدرسة سانت بيترز الرومانية الكاثوليكية الثانوية، في سوليهل ويست ميدلاندز.

وتحرص ساشا دائما على دعم النجم الإنجليزي، في مسيرته الرياضية سواء خلال مراحل الصعود والتألق أو مرحلة هبوط المستوى والتراجع الذي يمكن أن يمر بها اللاعب.

يعيشان في منطقة شيشاير منذ عام 2023، في منزل تبلغ قيمته من 5.6 مليون جنيه إسترليني.

وفي أكتوبر من العام الماضي 2024، انجت ساشا ابنتها الأولى من النجم الإنجليزي، تم تسميتها ميلا.

من هى ساشا أتوود؟

وتبلغ ساشا أتوود من العمر 17 عاما، فهى من مواليد 17 فبراير 1996 بمدينة برمنجهام الإنجليزية.

وتعمل ساشا كعارضة أزياء، بعد أن تم إكتشافها في هذا المجال من قبل أحد الأشخاص الذين يعملون فى الأزياء، حينما كانت تبلغ من العمر 13 عاما فقط.

ووقعت ساشا في أغسطس من العام الماضي 2024، على عقد عرض أزياء ضخمة مع Pretty Little Thing للترويج لمجموعة للملابس الخاصة بهم.

أرقام جريلتش مع مان سيتي

وانضم صاحب ال 29 عاما، إلى مان سيتي في أغسطس من عام 2021، مقابل مبلغ 117 مليون يورو قادما من فريق أستون فيلا.

ومنذ انضمام جريلتش إلى الفريق، شارك معهم في 149 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي شارك اللاعب، رفقة الفريق الإنجليزي في 24 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وتوج اللاعب مع الفريق الانجليزي مان سيتي ب 7 ألقاب، بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي، لقب لكلا من، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.