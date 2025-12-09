مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

2 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 6
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

عودة النجم.. ماذا حدث في مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي (صور)

كتب : محمد القرش

08:26 م 09/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    عادل مصطفى
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الأهلي (6)
  • عرض 10 صورة
    الجهاز الفني للأهلي
  • عرض 10 صورة
    تدريبات الأهلي (4)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملاعب فرع مدينة نصر، استعدادا لخوض مباراة إنبي التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل.

وعقد ياس توروب المدير الفني للمارد الأحمر، محاضرة قصيرة في الملعب قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في ظل تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب نتيجة انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكرات المنتخب الوطني والمنتخب المشارك في كأس العرب.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.

وشارك أليو ديانج في المران، بينما أوضح الأهلي إمكانية خوضه لمباراة إنبي المقبلة، قبل أن يسافر بعدها للانضمام إلى معسكر منتخب مالي استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أم يلاقي الأهلي نظيره إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 12 ديسمبر، ضمن مواجهات دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي تدريبات الأهلي أليو ديانج ديانج الأهلي وإنبي

أخبار

