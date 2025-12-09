مباريات الأمس
بسبب ترامب.. اتهام جياني إنفانتينو بانتهاك قواعد أخلاقيات الفيفا

كتب : محمد القرش

07:53 م 09/12/2025
تصاعدت الأزمة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات تتهم الرئيس جياني إنفانتينو بارتكاب "انتهاكات متكررة" لقواعد الحياد السياسي، على خلفية مشاركته في منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة السلام الخاصة بالفيفا.

الشكوى قدمتها منظمة FairSquare، وهي مؤسسة حقوقية غير ربحية تركز على ملفات تخص هجرة العمالة والانتهاكات السياسية وعلاقة الرياضة بالسلطة، وتؤكد المنظمة في ملفها المرسل أنها تدافع عن مبادئ الحوكمة الرياضية ومنع استغلال المؤسسات الرياضية في الصراعات السياسية أو استخدامها لخدمة نفوذ أشخاص بعينهم.

وبحسب ما كشفه موقع "ذا أثليتيك"، فإن الشكوى جاءت في رسالة من ثماني صفحات رُفعت رسميا إلى لجنة الأخلاقيات، وتُعد لجنة الأخلاقيات الذراع القضائية الأعلى في المؤسسة، والمسؤولة عن التحقيق في أي خرق محتمل لقانون السلوك داخل الفيفا.

مخالفات مزعومة

وتشير الشكوى إلى أن إنفانتينو أخلّ بواجب الحياد المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الأخلاقيات، وذلك عبر دعمه العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشمل الشكوى أربع مخالفات واضحة كما وصفتها FairSquare، جميعها تتعلق بإظهار تأييد سياسي غير مسموح به لرئيس دولة خلال المناسبات المرتبطة بالفيفا.

وطالبت المنظمة كذلك بفتح تحقيق شامل في خلفيات استحداث جائزة السلام الخاصة بالفيفا، والآلية التي مكّنت ترامب من الحصول عليها خلال مراسم قرعة كأس العالم في واشنطن، حيث ظهر إنفانتينو إلى جانبه وهو يمنحه كأسا تذكاريا وميدالية وشهادة تكريم رسمية.

وتستند FairSquare في شكواها إلى النظام الأساسي للفيفا الذي ينص بشكل صريح على التزام المنظمة بالحياد السياسي والديني، وعدم انحياز مسؤوليها لأي مؤسسات أو شخصيات حكومية، كما يلزم القانون الداخلي جميع العاملين والقيادات بعدم استخدام مناصبهم في دعم جهات سياسية تحت أي ظرف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جياني إنفانتينو ترامب قرعة كأس العالم كأس العالم اتهام جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم الرئيس الأمريكي

