أول مصري.. أحمد شوبير يهنئ وزير الرياضة بتوليه منصب دولي في الأمم المتحدة

كتب - يوسف محمد:

11:40 م 08/12/2025
حرص حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، على تهنئة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعد توليه رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة بالأمم المتحدة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على فوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو بإجماع الأصوات، ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي البارز".

وهذا المنصب يعد أعلى منصب في منظمة الأمم المتحدة يتعلق بالرياضة، حيث يساهم بشكل كبير في رسم السياسيات الرياضية على المستوى الدولي.

وتم انتخاب الدكتور أشرف صبحي ليتولى هذا المنصب بالإجماع، من خلال ممثلي الدول الست الأعضاء في المكتب التنفيذي للأمم المتحدة، مسجلا اسمه بحروف من ذهب كأول مصري يتولى هذا المنصب.

