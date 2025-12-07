هجوم ورضوخ.. ماذا حدث في أزمة صلاح الأخيرة مع ليفربول؟

بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح مع الريدز خلال 8 سنوات؟

تصدر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان المشهد الرياضي على الساحة المصرية، بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما إعلان خبر زواج ابنته من نجم نادي الزمالك محمود بنتايك.

وكان سليمان أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال الساعات الماضية، أن عقد قران ابنته على نجم الزمالك محمود بنتايك سيكون بنهاية شهر ديسمبر الجاري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ومع انتشار خبر زواج ابنة أحمد سليمان من نجم الزمالك، بدأ الكثير من جماهير الكرة المصرية وبشكل خاص جماهير الفارس الأبيض، يبحثون عبر مواقع التواصل المختلفة، عن أبرز المعلومات المرتبطة بعائلة سليمان.

أبرز المعلومات عن عائلة أحمد سليمان

ويبلغ أحمد سليمان من العمر 62 عاما، فهو من مواليد 1 نوفمبر 1963.

وأحمد سليمان يعد من أشهر الشخصيات المصرية ليس فقط بسبب مسيرته الرياضية، لكن بسبب علمه في وزارة الداخلية، حيث عمل كظابط في وزارة الداخلية والتي وصل بها إلى رتبة لواء.

وسليمان يمتلك مسيرة كبيرة في كرة القدم، سواء كحارس مرمى لنادي الزمالك، أو كمدرب حراس مرمى لمنتخب مصر في فترة الذهبية والتي توج بها ب 3 ألقاب لأمم أفريقيا بداية من 2006 حتى 2010، بالإضافة إلى عمله في مجلس إدارة النادي في أكثر من مناسبة.

وبالنظر إلى عائلة أحمد سليمان، فإننا نجد أن زوجته تدعى هناء عزت، ودائما ما تكون بعيدة عن الأضواء ولا تظهر باستمرار رفقة عضو مجلس إدارة الزمالك.

ولدى سليمان أربعة أبناء من زوجته هنا عزت، 3 بنات وولد وحيد، سارة وكان سليمان احتفل في مايو الماضي بحفل زفاف ابنته سارة.

أقرأ أيضًا:

مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس بالدوري الإسباني



حسام البدري يعلق عبر مصراوي على التتويج بلقب كأس ليبيا مع أهلي طرابلس



