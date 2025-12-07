محمد إبراهيم وزوجته في حفل خطوبة أحد أقاربهم (صور)
كتب- نهى خورشيد:
12:09 ص 07/12/2025
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
احتفل محمد إبراهيم نجم سيراميكا كليوباترا الحالي والزمالك سابقا، بخطوبة شقيق زوجته في أجواء عائلية رفقة أسرته.
محمد إبراهيم وزوجته في حفل خطوبة أحد أقاربهم
وشاركت زوجة إبراهيم متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"بلقطات رفقة أبناءها وأسرتها من الاحتفال بخطوبة شقيقها.
والجدير بالذكر أن محمد إبراهيم رحل عن صفوف القلعة البيضاء موسم 2019، وذلك بعد خوضه مواجهة القمة أمام الأهلي.