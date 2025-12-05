زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعيها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام

احتفلت مريم الزيني زوجة نجم الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي علي معلول، بتواجد زوجها في التشكيلة المثالية للجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

وظهر علي معلول بمستوى كبير رفقة منتخب تونس، في الجولة الأولى ببطولة كأس العرب، على الرغم من هزيمة منتخب بلاده أمام سوريا في الجولة الأولى.

ونشرت مريم الزيني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور لظهور زوجها في التشكيل المثالي لكأس العرب بجانب عرض الإحصائيات التي قدمها رفقة منتخب بلاده في الجولة الأولى.

وكان منتخب تونس تلقى الهزيمة أمام نظيره منتخب سوريا، في الجولة الأولى ببطولة كأس العرب أمام سوريا، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويشارك منتخب تونس، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب رفقة كل من: "سوريا، فلسطين وقطر".

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

