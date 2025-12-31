عندما نتحدث عن الأسطورة المصرية محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لا بد أن نذكر الداعم الأول في مسيرته، وهي زوجته ماجي.

ماجي صادق زوجة محمد صلاح حاضرة في حفلات التتويج

حرصت ماجي على الوقوف إلى جانب محمد صلاح منذ بداية مشواره، وكان حضورها ودعمها واضحين طوال مشواره الاحترافي، فقد اعتادت التواجد معه في مختلف المناسبات وحفلات التكريم، لتسانده وتشاركه لحظات النجاح.

كما شهدنا دعم ماجي المتواصل له في مبارياته، حيث كانت من أوائل الحاضرين في المدرجات، وظهرت في العديد من المناسبات أثناء تسلمه جوائز رجل المباراة أو عند تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

وحرصت أيضا على حضور معظم مباريات منتخب مصر التي أقيمت في القاهرة، وشاركت زوجها رحلة طويلة منذ بداية احترافه خارج مصر.

وتزوج محمد صلاح من ماجي بعد قصة حب طويلة، حيث أقيم حفل زفافهما عام 2013، وأنجبت له طفلتيه: مكة وكيان.