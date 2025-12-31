9 صور لأنواع سيارات محمد صلاح وأسعارها

من الخطوبة إلى التألق الدولي.. عام 2025 استثنائي في مسيرة مصطفى شوبير

كتب - محمد عبد السلام:

مع دخولنا في عام جديد، اعتدنا على اكتشاف أبرز ممتلكات محمد صلاح في كل عام، ويضم محمد صلاح أسطولا كبيرا من السيارات في كل عام جديد، ويكون محمد صلاح من اللاعبين حول العالم الذين يحتفظون بسياراتهم ولم يقوموا بتغيير سياراتهم كثيرا ويحتفظ بسياراتهم حتى القديمة.

صور سيارات محمد صلاح وأسعارها

ويمتلك محمد صلاح علامات سيارات عالمية وفاخرة مثل بنتلي ولامبورجيني ومرسيدس.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" بأن يمتلك نجم الدوري الإنجليزي مجموعة سيارات باهظة الثمن، وتكون الأكثر شهرة بين لاعبي كرة القدم، ومن أشهر السيارات بنتلي كونتيننتال GT، وتكون هي الأكثر شهرة بين لاعبي كرة القدم.

جاءت بنتلي كونتيننتال GT في عام 2019 في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر السيارات امتلاكا من لاعبي كرة القدم، بجانب سيارة رانج روفر.

وفيما يلي نظرة على أبرز السيارات التي يمتلكها محمد صلاح، مع أسعارها وفقًا للتقارير الصحفية:

1. بنتلي كونتيننتال GT

تبلغ قيمتها نحو 160 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 10,282,732 جنيه مصري).

2. لامبورجيني أفينتادور

يصل سعرها إلى 270 ألف جنيه إسترليني (حوالي 17,352,111 جنيه مصري).

3. مرسيدس AMG GLE كوبيه

تقدر قيمتها بنحو 80 ألف جنيه إسترليني (قرابة 5,141,366 جنيه مصري).

4. مرسيدس-بنز SLS AMG رودستر

يبلغ سعرها حوالي 176 ألف جنيه إسترليني (نحو 11,311,006 جنيه مصري).

5. أودي Q7

سعرها يقارب 54 ألف جنيه إسترليني (حوالي 3,528,648 جنيه مصري).

6. تويوتا كامري

تعد الأقل سعرا في مجموعة سيارات صلاح، إذ تبلغ قيمتها نحو 29 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 1,863,745 جنيه مصري).

إجمالي القيمة

وتقدر القيمة الإجمالية لأسطول سيارات محمد صلاح بنحو 769 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 49,421,384 جنيه مصري.