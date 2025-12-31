من الخطوبة إلى التألق الدولي.. عام 2025 استثنائي في مسيرة مصطفى شوبير

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، بحبس رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة سنة مع الشغل بتهمة التزوير.

تفاصيل حبس رمضان صبحي

صدر قرار بحبس رمضان صبحي سنة مع الشغل، بتهمة التزوير بمحررات رسمية في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.



كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلا من رمضان صبحي، وبرأت المتهم الثالث (فرد الأمن)، فيما سجنت المتهم الرابع الهارب 10 سنوات.



رمضان صبحي ليس الوحيد



ولا يعد رمضان صبحي اللاعب الوحيد الذي حكم عليه بالحبس في عام 2025، ففي يناير الماضي، قضت محكمة جنح التجمع الأول، بحبس اللاعب علي غزال، لمدة 3 سنوات وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في حكم غيابي صادر ضده.



وجاء قرار المحكمة بحبس علي غزال، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، بسبب امتناعه عن سداد نصف مليون جنيه لطليقته.



وكانت المحكمة أصدرت قرارا في يناير 2025، بحبس صالح جمعة لمدة شهر، بسبب الامتناع عن سداد مبلغ 420 ألف جنيه، نفقة لطليقته.



وفي نوفمبر الماضي، أيدت محكمة أسرة النزهة في مصر الجديدة، حبس إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، لمدة شهر في الدعوى المقامة من طليقته بشأن نفقة متجمدة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه.