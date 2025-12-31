مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

قضايا نفقة واستيلاء وتزوير.. 4 نجوم كرة قدم خلف القضبان في 2025

كتب : هند عواد

12:09 ص 31/12/2025 تعديل في 12:27 ص
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 22 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 22 صورة
    رمضان صبحي (5)
  • عرض 22 صورة
    زلاكة يدعم رمضان صبحي
  • عرض 22 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 22 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 22 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 22 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 22 صورة
    إبراهيم سعيد وبناته (2) (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    إبراهيم سعيد وابنه (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    إبراهيم سعيد وبناته مع علي ربيع (1)
  • عرض 22 صورة
    إبراهيم سعيد وبناته (1) (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    إبراهيم سعيد وبناته (4) (1)
  • عرض 22 صورة
    إبراهيم سعيد وابنه (3) (1)
  • عرض 22 صورة
    إبراهيم سعيد وبناته (5)
  • عرض 22 صورة
    إبراهيم سعيد وابنه (2) (1)
  • عرض 22 صورة
    علي غزال
  • عرض 22 صورة
    علي غزال
  • عرض 22 صورة
    علي غزال (2)
  • عرض 22 صورة
    صالح جمعة
  • عرض 22 صورة
    صالح جمعة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، بحبس رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة سنة مع الشغل بتهمة التزوير.

تفاصيل حبس رمضان صبحي

صدر قرار بحبس رمضان صبحي سنة مع الشغل، بتهمة التزوير بمحررات رسمية في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.


كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلا من رمضان صبحي، وبرأت المتهم الثالث (فرد الأمن)، فيما سجنت المتهم الرابع الهارب 10 سنوات.


رمضان صبحي ليس الوحيد


ولا يعد رمضان صبحي اللاعب الوحيد الذي حكم عليه بالحبس في عام 2025، ففي يناير الماضي، قضت محكمة جنح التجمع الأول، بحبس اللاعب علي غزال، لمدة 3 سنوات وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في حكم غيابي صادر ضده.


وجاء قرار المحكمة بحبس علي غزال، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وفي مايو الماضي، قضت محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، بسبب امتناعه عن سداد نصف مليون جنيه لطليقته.


وكانت المحكمة أصدرت قرارا في يناير 2025، بحبس صالح جمعة لمدة شهر، بسبب الامتناع عن سداد مبلغ 420 ألف جنيه، نفقة لطليقته.


وفي نوفمبر الماضي، أيدت محكمة أسرة النزهة في مصر الجديدة، حبس إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، لمدة شهر في الدعوى المقامة من طليقته بشأن نفقة متجمدة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حبس رمضان صبحي إبراهيم سعيد صالح جمعة على غزال الأهلي الزمالك حبس إبراهيم سعيد زوجة صالح جمعة زوجة إبراهيم سعيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"