إصابة 16 في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان

كتب : إيهاب عمران

11:59 ص 15/02/2026

موقع الحادث

أُصيب 16 شخصًا، فجر اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية على طريق العلاقي بمحافظة أسوان.

وتلقى عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، ترافقها سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ8 سيارات إلى موقع الواقعة، حيث جرى نقل المصابين وعددهم 16 إلى مستشفى الصداقة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات والإسعافات الأولية لهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، وبيان أسبابه.

