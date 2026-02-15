إعلان

رئيس مجلس الشيوخ ناعيًا مفيد شهاب: قامة قانونية شامخة

كتب : نشأت حمدي

11:56 ص 15/02/2026

المستشار عصام الدين فريد

نعى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور مفيد شهاب الذي وافته المنية اليوم.

وقال رئيس المجلس، في نعيه: ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى شعب مصر العظيم وإلى هذا المجلس الموقر، قامة قانونية وسياسية شامخة، وعالمًا جليلًا قلما يجود الزمان بمثله، الدكتور مفيد شهاب، الذي انتقل إلى رحاب الله تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء الوطني المخلص.

وأضاف: ننعى اليوم محامي الدولة المصرية الذي دافع بصلابة وعلم عن تراب الوطن في معركة استرداد طابا، وسطّر بحروف من نور فصلًا تاريخيًا في الدبلوماسية القانونية، أثبت فيه للعالم أن الحق المصري لا يضيع بالتقادم.

وتابع: لقد فقدت مصر برحيله رجلًا من رجال الدولة المخلصين الذين خدموا وطنهم في محراب العلم بجامعة القاهرة، وفي أروقة العمل التنفيذي والبرلماني بكل نزاهة واقتدار.. كان الراحل نموذجًا يحتذى به في الحكمة، ورصانة الفكر، والتفاني من أجل المصلحة العليا للوطن.

وواصل رئيس مجلس الشيوخ: عزاؤنا الوحيد هو ما تركه الفقيد من علم ينتفع به، وطلاب يحملون رايته، وتاريخ وطني مشرف سيظل ملهمًا للأجيال القادمة.

وختم قائلًا: نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل وطلابه ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

