تمارا نادر السيد توجه إليه رسالة بسبب هذه المناسبة

كتب : مصراوي

11:53 م 30/12/2025
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (1)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (3)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (4)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (7)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (6)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (7)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (5)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (2)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (10)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (3)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (6)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (5)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (2)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (12)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (11)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (9)
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (1)
    535056746_18516018397047102_1792986670056424648_n_11_11zon
    تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة (4)
    608022070_18543302344047102_4819920765715079347_n

وجهت تمارا نادر السيد رسالة إلى والدها نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

تمارا نادر السيد توجه إليه رسالة بمناسبة عيد ميلاده

وكتبت تمارا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة، إلى والدها نادر السيد عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "انت اللي أنا رافعة راسي بسبب اسمه وسيرته، بنت أبويا، وآه يابختي بعمري وياك بعشقه".

يذكر أن نادر السيد وصل إلى عامه 25 اليوم 30 ديسمبر 2025.

ولعب نادي السيد لأندية، الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري وإنبي وجولدي، في الدوري المصري.

واحترف في نادي كلوب بروج من عام 2000 إلى 2002.

وحقق السيد مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، بالإضافة إلى بطولتي كأس العرب 1992، أفريقيا للشباب 1991.

