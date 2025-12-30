من الخطوبة إلى التألق الدولي.. عام 2025 استثنائي في مسيرة مصطفى شوبير

وجهت تمارا نادر السيد رسالة إلى والدها نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

تمارا نادر السيد توجه إليه رسالة بمناسبة عيد ميلاده

وكتبت تمارا، لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة، إلى والدها نادر السيد عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "انت اللي أنا رافعة راسي بسبب اسمه وسيرته، بنت أبويا، وآه يابختي بعمري وياك بعشقه".

يذكر أن نادر السيد وصل إلى عامه 25 اليوم 30 ديسمبر 2025.

ولعب نادي السيد لأندية، الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري وإنبي وجولدي، في الدوري المصري.

واحترف في نادي كلوب بروج من عام 2000 إلى 2002.

وحقق السيد مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، بالإضافة إلى بطولتي كأس العرب 1992، أفريقيا للشباب 1991.