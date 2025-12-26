ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ودائما ما يكون هناك دورا كبيرا للعائلة في تنشئة نجوم الكرة، وهو ما يظهر من القصص العائلية لنجوم المنتخب الوطني، لذلك نستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن عائلات من بعض نجوم كرة القدم المصرية.

والده يتاجر في الجزارة وشقيقته مصممة أزياء.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح

يترقب كل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم، انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي 2025-2026، الذي سينطلق اليوم بمباراة واحدة تجمع بين فريقي ليفربول وبورنموث. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"9 أشقاء و6 أبناء".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حسام حسن

شهدت الملاعب المصرية على مر تاريخها الكثير من الهدافين الكبار والمهاجمين، الذين دائما ما كانوا يتسببون في خلق حالة قلق لدى مدافعين الخصوم، لكن ليس الكثير من هؤلاء المهاجمين بنفس القدرات التي تمتع بها نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للفراعنة حسام حسن. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عائلة محمد الشناوي.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجته وأخواته

أعاد الكثير من الجماهير والنقاد، تراجع مستوى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى وجود بعض المشاكل العائلية التي مر بها اللاعب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انفصاله عن زوجته. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد احتفاله بخطوبته".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة عمر مرموش

خطف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعدما شارك متابعيه مجموعة من الصور رفقة خطيبته جيلان الجباس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"شراكة مع شقيقه وابنة".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة مروان عطية

نجح مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز مكانة كبيرة في قلوب الجماهير الحمراء خلال الفترة الماضية، في ظل المستويات الكبيرة، التي يقدمها اللاعب في الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قرابة مع غالي ووالده عمل بالأهلي.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد هاني

اكتسب محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، لكونه واحد من أهم وأبرز نجوم الكرة المصرية خلال الفترة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي

نجح إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية من كسب مكانة كبيرة في الكرة المصرية، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع النادي الأهلي في الفترة الماضية ومن قبله نادي الزمالك أيضًا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"4 أشقاء ووالده زملكاوي".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود تريزيجيه

يلتف ملايين المصريين في الوقت الحالي حول لاعبي المنتخب الوطني، خاصة مع اقتراب الفراعنة من التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026، في ظل تصدر مجموعته في التصفيات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

شقيقتان ووالده مدير مدرسة.. 16 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد سيد زيزو

نجح أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز مقعده كأحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم المصرية، خلال الفترة الماضية في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها سواء مع المنتخب الوطني أو مع نادي الزمالك في السنوات الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"والده أهلاوي".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة مصطفى محمد

يمتلك مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر، جماهيرية وشعبية كبيرة في الكرة المصرية، نظرا لما يقدمه اللاعب خلال الفترة الماضية، سواء مع ناديه الفرنسي أو خلال تواجده ضمن صفوف نادي الزمالك قبل احترافه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)