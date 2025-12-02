مباريات الأمس
"تاج الملك".. نجل أبو تريكة يحتفل بمحمد مجدي "أفشة"

كتب : هند عواد

10:56 م 02/12/2025
    نجل أبو تريكة أثناء تسجيل أفشة لهدف مصر
    نجل أبو تريكة مع محمد مجدي أفشة

احتفل سيف، نجل نجم الأهلي السابق محمد "أبو تريكة"، بمحمد مجدي "أفشة" لاعب منتخب مصر، بعد هدفه في شباك الكويت.

وسجل أفشة هدف تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب.

ونشر سيف أبو تريكة صورة لأفشة من استاد لوسيل، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأرفقها برمز "تاج الملك".

وشارك نجل أبو تريكة صورته مع محمد مجدي "أفشة"، بعد نهاية مباراة مصر والكويت.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نجل أبو تريكة يحتفل بمجدي أفشة محمد مجدي أفشة سيف نجل محمد أبو تريكة عادل منتخب مصر مع الكويت مجموعات كأس العرب سيف أبو تريكة على إنستجرام

