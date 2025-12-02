"تاج الملك".. نجل أبو تريكة يحتفل بمحمد مجدي "أفشة"

السجن 102 عام وغرامة مالية.. نهاية قصة الاحتيال على لاعبي كرة القدم

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل مصر والكويت في كأس العرب؟

احتفل سيف، نجل نجم الأهلي السابق محمد "أبو تريكة"، بمحمد مجدي "أفشة" لاعب منتخب مصر، بعد هدفه في شباك الكويت.

وسجل أفشة هدف تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب.

ونشر سيف أبو تريكة صورة لأفشة من استاد لوسيل، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأرفقها برمز "تاج الملك".

وشارك نجل أبو تريكة صورته مع محمد مجدي "أفشة"، بعد نهاية مباراة مصر والكويت.

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك