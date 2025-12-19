شهدت الساعات الماضية، تصاعد أدخنة أزمة بين حلمي طولان ومحسن صالح رئيس اللجنة الفنية لاتحاد الكرة ومحلل الأداء محمود فايز، وذلك بعد الخروج من كأس العرب وتبادل التهم والتصريحات اللاذعة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لأزمة حلمي طولان كالتالي:

الخروج من كأس العرب وبداية الأزمة

بدأت أزمة حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني عقب المشاركة في بطولة كأس العرب، بعدما فشل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية وودّع المنافسات مبكرًا من دور المجموعات.

منتخب مصر فشل في تحقيق أي فوز وغادر البطولة بهزيمة وتعادلين بدور المجموعات في ظهور وُصف بالسلبي على المستوى الفني، ليكون الخروج من البطولة الشرارة الأولى للأزمة.

تصريحات طولان حول التقصير في الدعم

في محاولة لتوضيح موقفه، خرج حلمي طولان بتصريحات خلال ظهوره مع الاعلامي مدخت شلبي، أكد خلالها وجود تقصير في دعمه خلال فترة توليه المهمة، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يحصل على الدعم الكافي سواء من حيث الإعداد أو التنظيم، وهو ما أثّر بشكل مباشر على النتائج.

وكان أبرز ما قاله طولان انه لم يجد ملاعب ليتدرب عليها، وكان مطالب بدفع ايجار لكل ملعب ليخوض عليه تدريبات، بجانب رفض العديد من اللاعبين البارزين للانضمام للمنتخب مثل حجازي وعبدالله السعيد وناصر ماهر.

كما أكد ان غياب لاعبو بيراميدز بسبب وضع مباراتين في الدوري خلال البطولة، أثر بشكل كبير علي قائمته لغياب 8 لاعبين مهمين.

خلافات حول تعيينه مدربًا للمنتخب الثاني

وتطورت الأزمة بعدما كشف طولان عن وجود خلافات صاحبت قرار تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الثاني، مؤكدًا أن طريقة الاختيار وإدارة الملف لم تكن محل اتفاق كامل.

محسن صالح رئيس اللجنة الفنية للاتحاد أكد أنه لم يكن مقتنعا بتعيين طولان ولكن هاني ابو ريدة أقعنه.

طولان رد بأن هذا غير صحيح، وأن اللجنة بأكملها وافقت علي تعيينه مديرا فنيا للمنتخب ومن ثم وافق المهندس هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد علي هذا المقترح.

رفض ضم محمود فايز للجهاز الفني

ضمن كواليس الأزمة، أعلن حلمي طولان رفضه ضم محمود فايز كمحلل أداء ضمن جهازه الفني، موضحًا أن القرار كان فنيًا بحتًا بسبب عدم توافق أسلوب فايز مع رؤيته في إدارة الجهاز.

تلميحات محمود فايز على تصريحات طولان

لم تمر تصريحات حلمي طولان مرور الكرام، حيث خرج محمود فايز بتلميحات غير مباشرة اعتبرها كثيرون ردًا على حديث طولان.

وكتب فايز عبر حسابه:" معنديش مشكله مع الجاهل، لكني أسعي الي المعرفة لحد ما أموت".

أحمد شوبير يدخل على خط الأزمة

واختُتمت فصول الأزمة بتدخل الإعلامي أحمد شوبير، الذي وجّه انتقادات صريحة لكل من حلمي طولان ومحمود فايز لا يخدم الكرة المصرية.

وقال شوبير:" طولان وفايز شغالين في اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، ماشاء الله هل هيكونوا مسؤولين عن خطة التطوير؟".