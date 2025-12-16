حرص محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على دعم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير في الفترة الماضية.

وقال أبو تريكة في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس": "عدم تتويج محمد صلاح بألقاب مع منتخب مصر حتى الآن، لا يقلل منه أي شئ، صلاح نجح في قيادة المنتخب لبطولة كأس العالم في مناسبتين بعد غياب 30 عاما". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

علاقة أبو تريكة ومحمد صلاح

وتعرف الجماهير المصرية بشكل عام، العلاقة القوية بين الثنائي محمد أبو تريكة ومحمد صلاح، حيث بدأت العلاقة بينهما منذ أن لعبا معا في المنتخب الوطني، سواء المنتخب الأول أو في المنتخب الأولمبي، في أولمبياد لندن 2012.

أبرز تصريحات محمد صلاح عن أبو تريكة

وكان محمد صلاح كشف في تصريحات، سابقة عبر قناة "بي إن سبورتس"، كواليس بداية علاقته بمحمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية، حيث أكد أنه بعد تصعيده إلى منتخب مصر الأول، كان يحرص على التواجد معه باستمرار والاستفادة من خبراته بشكل دائم.

ومع بداية رحلة صلاح الاحترافية، التي بدأها من بوابه بازل السويسري، ارتدى صلاح القميص رقم 22 بجانب ارتدائه الرقم ذاته في إحدى مبارياته مع منتخب مصر، الذي كان يرتديه أبو تريكة، سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني.

وفي عام 2017، بعد تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، ظهر أبو تريكة رفقة محمد صلاح في إنجلترا، وقال صلاح في فيديو تم تداوله آنذاك: "أبو تريكة حبيبي والجميع يعلم قوة العلاقة بيننا".

وأثناء تسلم صلاح جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2017، من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف"، وخلال حديثه عن الجائزة، بدأت مقدمة الحفل تشيد به بشكل كبير وتصفه بنجم الكرة المصرية، ليرد عليها صلاح: "محمد أبو تريكة هو نجم الكرة المصرية على مر العصور".

تصريحات أبو تريكة عن صلاح

وأبو تريكة دائم الدعم لمحمد صلاح، حيث كان يقف بجانبه باستمرار، ففي عام 2017، عقب تعرض محمد صلاح لإصابة قوية بعد تدخل قوي من راموس عليه: "ظهر أبو تريكة في الاستديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس"، تظهر عليه علامات الغضب، مؤكدا أن راموس كان يتعمد إصابة محمد صلاح".

وبعد تتويج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي عام 2018، احتفى محمد أبو تريكة بصلاح بشكل كبير، مما يظهر العلاقة القوية بين الثنائي، حيث كتب تريكة آنذاك عبر تويتر: "مبروك لنجمنا المصري المتألق دائما محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، جائزة استحقها عن جدارة واستحقاق".

وخلال الموسم الماضي 2024-2025، كان أبو تريكة دائم الإشادة بمحمد صلاح، إذ وصفه بأنه تريكة بأنه قدم موسم تاريخي مع الفراعنة وأنه السبب الأساسي والرئيسي في تتويج الريدز باللقب.

والفترة الماضية، كان أبو تريكة دائم الدفاع عن صلاح بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول، حيث قال في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، لا بد من منح صلاح التقدير اللازم، فهو اللاعب الأفضل في إنجلترا خلال آخر 10 سنوات وكذلك هو اللاعب الأفضل في التاريخ.

