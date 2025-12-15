اليوم.. لجان الشيوخ تفتح ملفات الصحة والبنية التحتية للطرق

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، اليوم الأثنين اجتماعًا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل الله فاروق محمد بشأن إقامة مستشفى عام - تشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة الطروات".

فيما تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة النائب أحمد شعراوي، وبالاشتراك مع من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، اجتماعيين أولهما لإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

أما الاجتماع الثاني للجنة الإسكان، من المتوقع أن يسهد مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس فايق بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش من محافظة الأقصر حتى محافظة أسوان".