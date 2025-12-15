استدعاء الرموز.. تحرك جديد من الزمالك بشأن أزمة أرض أكتوبر

يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك تحركاته خلال الفترة الحالية من أجل إيجاد حلول للأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بالتزامن مع بحث الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستعادة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان منذ أكثر من أربعة أشهر.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مجلس الإدارة قرر عقد اجتماع مهم غدا الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات ملف أرض أكتوبر، إلى جانب استعراض مستجدات الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء في الوقت الراهن.

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيشهد حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عقد جلسة موسعة مع لجنة تنمية الموارد، وبمشاركة عدد من محبي ورموز نادي الزمالك، وذلك لبحث آليات التحرك خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البيان الرسمي الأخير الذي أصدره النادي، والذي شدد خلاله على التمسك الكامل باستعادة الأرض ورفض أي حلول بديلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك ترى أن حل أزمة أرض أكتوبر يمثل خطوة أساسية لعبور الأزمة المالية الحالية، في ظل ارتباط عدد كبير من الموارد والاستثمارات المستقبلية بعودة الأرض إلى النادي، بما قد يوفر مصادر دخل ثابتة تساعد في سداد الالتزامات المالية المتراكمة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يبذل جهودًا مكثفة لحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن، باعتباره أحد الملفات المصيرية التي ستحدد ملامح مستقبل النادي المالي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة إلى موارد جديدة ومستدامة.