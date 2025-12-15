اليوم.. وزير الثقافة يفتتح متحف المقرئين بالعاصمة الجديدة

كتب- محمد شاكر:

يفتتح اليوم الإثنين الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، متحف كبار مقرئي القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة، ويقع المتحف أسفل مسجد مصر، ويعد جزءًا من دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي، على مساحة حوالى 6730 مترًا مربعًا.

وأشرف صندوق التنمية الثقافية على تنظيم المقتنيات داخل المتحف، الذى يضم مقتنيات خاصة بـ11 من كبار المقرئين المصريين.

وتم ترتيب العرض المتحفى لهم حسب الترتيب الزمنى، وهم المشايخ: محمد رفعت، عبد الفتاح الشعشاعي، طه الفشني، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمد صديق المنشاوي، أبو العينين شعيشع، محمود على البنا، عبد الباسط عبد الصمد، محمد محمود الطبلاوي

، أحمد الرزيقي، وكان المخطط له أن يتضمن المتحف مقتنيات الشيخ على محمود، لكن لم يتحقق ذلك لصعوبة التوصل إلى أي من أفراد أسرته.

كما يحتوى المتحف على مخطوطات ومقتنيات نبوية، بالإضافة إلى قاعات للاستماع للقرآن الكريم، ويعتبر أول متحف من نوعه فى العالم المتخصص فى فنون القراءات القرآنية والمقامات.