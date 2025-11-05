رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، مجدي سالم لاعب الزمالك والسكة الحديد الأسبق.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"صلاة الجنازة على النجم الراحل مجدي سالم غداً الخميس في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ان شاءالله، والدفن في مقابر العائلة

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن مجدي سالم نجم الزمالك الراحل:

ولد في 18 يوليو 1952 وانضم لنادي الزمالك وهو في التاسعة من عمره.

تدرج بين مراحل البراعم والناشئين والشباب داخل الزمالك لمدة 11 عاماً.

كان من جيل حمادة إمام وعبده نصحي وغانم سلطان.

انتقل بعد تألقه في فرق الزمالك إلى نادي الطيران ليمثل الفريق الأول هناك، دون تمثيله لأي مباراة بقيمص الفريق الأول للأبيض.

لعب لاحقاً في صفوف السكة الحديد وساهم في إنقاذه من الهبوط في الدوري الممتاز منتصف السبعينات.

اعتزل كرة القدم في عمر الـ26 عاماً ليتجه مباشرة إلى مجال التدريب.

تولى الإشراف على قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

حصل على دبلومة تدريب من ألمانيا عام 1988 وماجستير في التدريب عام 1996، إلى جانب رخص تدريبية إفريقية وآسيوية وإنجليزية.

درب في الكويت مع نادي خيطان والسالمية، ونال تكريماً في نهائي كأس سمو ولي العهد.

شغل قبل رحيله منصب مخطط برامج التدريب بمدرسة الكرة في نادي الزمالك.