شهدت الساعات الماضية أنباء غير مؤكدة عن ارتباط حارس مرمى شهير بالدوري المصري الممتاز، بالفنانة المصرية نيللي كريم.

وزادت الشائعات بعد أن رجح عدد من المتابعين على الصفحات الرياضية أن اللاعب المزعوم ينتمي إلى نادٍ من أندية القمة، ويكبرها بـ 15 عامًا، وذلك دون الكشف عن اسمه وهويته

وحسم برنامج "ET بالعربي" مؤكداً عبر مصادره الخاصة أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، وأن نيللي كريم لا تربطها أي علاقة بلاعب كرة قدم من الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن نيللي كريم سبق وأن أعلنت زواجها من هشام عاشور لاعب الاسكواش المصري، لتنتهي علاقتهما بالانفصال بعد عامين ونصف.