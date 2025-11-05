مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

2 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

1 0
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

1 0
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

حقيقة ارتباط حارس مرمى بالدوري المصري بـ نيللي كريم

كتب - نهى خورشيد

09:29 م 05/11/2025
شهدت الساعات الماضية أنباء غير مؤكدة عن ارتباط حارس مرمى شهير بالدوري المصري الممتاز، بالفنانة المصرية نيللي كريم.

وزادت الشائعات بعد أن رجح عدد من المتابعين على الصفحات الرياضية أن اللاعب المزعوم ينتمي إلى نادٍ من أندية القمة، ويكبرها بـ 15 عامًا، وذلك دون الكشف عن اسمه وهويته

وحسم برنامج "ET بالعربي" مؤكداً عبر مصادره الخاصة أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، وأن نيللي كريم لا تربطها أي علاقة بلاعب كرة قدم من الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن نيللي كريم سبق وأن أعلنت زواجها من هشام عاشور لاعب الاسكواش المصري، لتنتهي علاقتهما بالانفصال بعد عامين ونصف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حارس مرمى نيللي كريم قصة حب نيللي كريم زوج نيللي كريم نيللي كريم وزوجها

أخبار

