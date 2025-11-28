5 مشاهد حبست الأنفاس في مباراة القاضية



تحل اليوم الذكرى الخامسة لنهائي القرن والذي جمع بين الأهلي والزمالك، 27 نوفمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي.

وكان اللقاء انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، ليرفع الأحمر لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا، بينما توقف الزمالك عند النجمة السادسة رغم الأداء القوي الذي قدمه في المباراة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 5 لقطات في نهائي القرن..

أبرز 5 لقطات في نهائي القرن

1- حملت اللقطة الأولى في المباراة توقيع نجم الأحمر السابق عمرو السولية، بعدما افتتح التسجيل برأسية مميزة، رغم عدم شهرته بتسجيل الأهداف الهوائية، لكنه نجح في منح فريقه أفضلية سريعة.

2- رد الزمالك عليه سريعاً بهدف أسطوري بتوقيع الساحر محمود عبدالرزاق شيكابالا أعاد به ذاكرة التهديف في البطولات الأفريقية.

3- وقع محمد مجدي أفشة على اللقطة الأبرز في المباراة، والتي اشتهرت بها لسنوات طويلة وهي "القاضية ممكن" مسجلًا هدفاً لا ينسي في تاريخ الكرة المصرية، كما منح به فريقه البطولة الأغلى في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

4-وخلف كواليس اللقاء، أظهرت الكاميرات لقطة التوتر بعد صافرة النهاية، حين دخل حسين الشحات في اشتباك مع أحد لاعبي الزمالك، ليحصل بعدها على بطاقة حمراء.

5- خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي القرن كان بمثابة نهاية قاسية لسلسلة من الصمود امتدت أكثر من أربع سنوات دون هزيمة للفارس الأبيض على ملعبه في دوري الأبطال.