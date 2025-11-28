من حطام الطائرات.. 5 معلومات مفاجئة عن ملعب ستراسبورج الفرنسي

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور لها داخل استديو صوت الزمالك.

وظهرت حنين في الاستديو بإطلالة أنيقة ولافتة، نالت إعجاب الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث علق الكثيرون عليها، وكان من أبرز التعليقات: "غزالة."

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

أرقام محمد عواد مع الزمالك

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادما من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.

