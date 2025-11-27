شارك وسام أبو علي لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة عائلته.

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة والده ووالدته، بالإضافة إلى صورة له رفقة شقيقته.

وكان أبو علي انتقل إلى الدوري الأمريكي، من بوابة فريق كولومبوس كرو الأمريكي، الذي انتقل إليه في يونيو من العام الماضي، قادما من الأهلي مقابل 7.5 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ 26 عاما، رفقة المارد الأحمر في 8 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي