مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

وسام أبو علي ينشر مجموعة من الصور رفقة عائلته

كتب - يوسف محمد:

11:42 م 27/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وسام أبو علي وعائلته
  • عرض 5 صورة
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي
  • عرض 5 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (6)
  • عرض 5 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك وسام أبو علي لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة عائلته.

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة والده ووالدته، بالإضافة إلى صورة له رفقة شقيقته.

وكان أبو علي انتقل إلى الدوري الأمريكي، من بوابة فريق كولومبوس كرو الأمريكي، الذي انتقل إليه في يونيو من العام الماضي، قادما من الأهلي مقابل 7.5 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ 26 عاما، رفقة المارد الأحمر في 8 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي النادي الأهلي كولومبوس الأمريكي آخر أخبار النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان