آخرهم البنا.. اعتزال 3 حكام دوليين خلال العام الحالي

انضم الحكم الدولي محمود البنا، إلى اثنين من الحكام المصريين، الذين قرروا اعتزال التحكيم خلال العام الحالي.

اعتزال محمود البنا

أعلن محمود البنا، اعتزاله التحكيم في عمر 43 عاما، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أعلن، بكل فخر واعتزاز، قراري بوضع حدا لمسيرتي التحكيمية داخل مصر التي امتدت لأربعة وعشرين عامًا، منها اثنا عشر عامًا كحكم دولي تشرفت خلالها بتمثيل مصر في المحافل الإفريقية والعربية والدولية".

وأضاف: "مسيرة مليئة بالجهد والتعب والنجاح، قدمت فيها كل ما أملك من إخلاص وتفانٍ، ولم أبخل يومًا بنقطة عرق واحدة من أجل رفعة اسم بلادي وتشريف التحكيم المصري، لكن، وللأسف، جاءت النهاية ليس بقرارٍ فني أو طبيعي، بل نتيجة ظروف إدارية غير عادلة، وقرارات افتقدت للمنطق والموضوعية داخل منظومة التحكيم، يقودها فكر شاذ عن بيئتنا الكروية، وفاقد للتقدير الحقيقي للكفاءات المصرية".

وأوضح: "لقد واجهت، خلال الفترة الأخيرة، حالة من التهميش والتقليل من شأن الحكام المصريين، لحساب توجهات شخصية ومصالح ضيقة، مما جعل الاستمرار في هذه المنظومة أمرًا لا يتناسب مع قيم العدالة والاحترام التي تربيت عليها داخل وخارج الملعب".

واختتم البنا: "لذلك، جاء قراري بالاعتزال احترامًا لتاريخي ولمبادئي، وليس هروبًا من الميدان. أؤمن أن الصمت في بعض المواقف أقوى من أي كلمة، وأن الكرامة المهنية لا تقبل المساومة. أتوجه بخالص الشكر لكل من دعمني وساندني طوال رحلتي، من زملاء ومدربين ومسؤولين وجماهير، هذا والله ولى التوفيق محمود البنّا، الحكم الدولي المصري".

الصباحي يعتزل بعد 21 عاما

سبق محمود البنا، محمد الصباحي الذي اعتزل التحكيم، في يوليو الماضي، بعد مسيرة امتدت لـ21 عاما، وكتب الصباحي عبر صحفته الرسمية: "الحمد لله رب العالمين اليوم نهاية الرحلة وبداية رحلة جديدة بإذن الله بعد 21 عامًا من الكفاح والصبر وتحمل المسؤولية في مجال التحكيم أعلن اليوم وبشكل نهائي اعتزال مجال التحكيم، ويشهد الله أنني ما من لحظة قضيتها في الملاعب إلا بنية تحقيق العدل بين الجميع".

وأضاف: "أخطأت وأصبت فالخطأ كان بدون عمد والتوفيق في القرارات من الله سبحانه وتعالى أغادر الملاعب اليوم وأنا فخور بكل ما حققته للتحكيم المصري وأتمنى من الله أن أكون تركت أثرًا طيبًا يذكر وسيرة نظيفة تحترم، وداعاً للملاعب وشكرا لكل من كان جزء من رحلتي".

وكان الحكم الثالث الذي اعتزال خلال العام الحالي، هو محمد الحنفي، وذلك في يوليو الماضي، بعد بلوغه 47 عاما.

