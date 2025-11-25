أول صور لمحمد النني مع نجله من زوجته الثانية

شاركت ياسمين حافظ زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، مجموعة من الصور لها عبر موقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في إحدى الحفلات.

ونشرت حافظ عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الشخصية من إحدى الحفلات وكتبت: "أنيقة باللون الأبيض".

وعلق إمام عاشور على صور زوجته، وكتب: "قمري بحبك".

وفي سياق متصل، كان إمام عاشور عاد للمشاركة رفقة النادي الأهلي، بعدما حل بديلا في مباراة شبيبة القبائل الجزائري الماضية، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان عاشور عاد للمشاركة في المباريات خلال مواجهة شبيبة القبائل، بعد غياب استمر لأكثر من شهرين، بعد تعرضه للإصابة بفيروس A.

والجدير بالذكر أن عاشور يستعد رفقة المارد الأحمر، لخوض مباراة الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضي الموافق 28 نوفمبر الجاري.

