5 رسائل من نجوم الأهلي إلى إمام عاشور بعد عودته

احتفى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة نجم وسط الفريق إمام عاشور للمشاركة في المباريات بعد غياب لفترة طويلة، بسبب إصابته بفيروس A.

وشارك عاشور رفقة النادي الأهلي، في مباراة شبيبة القبائل الجزائري أمس، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب استمر 69 يوما منذ ظهوره الأخير في مباراة إنبي بالدوري المصري.

وعودة عاشور للمشاركة في المباريات، خلقت حالة من السعادة لدى كل لاعبي المارد الأحمر، هو ما ظهر من خلال احتفالاتهم الكبيرة بعودة اللاعب للمشاركة، من خلال حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهنأ عدد من لاعبي الفريق إمام بالعودة للمشاركة في المباريات، حيث نشر حسين الشحات صورة للاعب وكتب: "حمد الله على السلامة يا اخويا الهداف"، فيما شارك بن شرقي صورة له رفقة عاشور وكتب: "حمدالله على السلامة".

كما حرص أحمد نبيل كوكا على تهنئة عاشور بالعودة، من خلال نشر صورة تجمعهما وكتب: "مرحبا بعودتك يا اخويا"، الأمر نفسه لكريم فؤاد الذي نشر صورة لاحتفال اللاعب بهدفه في اللقاء أمس وكتب: "حمد الله على السلامة يا إيمو".

وحرص محمود تريزيجيه هو الآخر، على تهنئة عاشور بالعودة، حيث كتب: "عاد الساحر".

ويذكر أن الأهلي، كان قد استهل مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

