رسالة خاصة من وسام أبو علي لإمام عاشور بعد عودته للمشاركة مع الأهلي

هنأ وسام أبو علي لاعب فريق كولومبوس الأمريكي الحالي والأهلي السابق، زميله السابق في القلعة الحمراء إمام عاشور بالعودة للمشاركة في المباريات مرة آخرى.

وكان إمام عاشور عاد للمشاركة مع النادي الأهلي، في مباراة شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت، في إطار دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب أكثر من شهرين عن الملاعب، بسبب الإصابة.

ونشر أبو علي صورة لإمام عاشور من المباراة، خلال احتفاله بالهدف الذي سجله عقب دخوله إلى أرضية الملعب، وكتب: "مرحبا بعودتك يا ابني".

وعاد عشاور للمشاركة مع المارد الأحمر، بعد غياب استمر لمدة 69 يوما، منذ المشاركة في مباراة إنبي بالدوري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس A.

ونجح عاشور عقب دخوله إلى أرضية الملعب بدلا من أحمد سيد زيزون في تسجيل الهدف الرابع للمارد الأحمر في اللقاء، الذي أقيم على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن الأهلي، حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري اليوم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

